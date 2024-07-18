Британская полиция в страхе сбежала от "восставших" мигрантов - кадры: Массовые беспорядки, пожары в Лидсе – последние новости

В Британии начались массовые беспорядки с участием мигрантов. В сеть попали кадры, где словно безумные "иностранные специалисты" поджигаю автомобили, дома, объекты местной культуры, бьют витрины магазинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии