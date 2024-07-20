В Елани вновь пройдёт захватывающий гастрономический фестиваль "Елань - столица сыра". Мероприятие соберёт сыроедов со всего региона.
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В Елани вновь пройдёт захватывающий гастрономический фестиваль "Елань - столица сыра". Мероприятие соберёт сыроедов со всего региона.