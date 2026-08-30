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Отказался жениться и увёл жену у друга: как сын Вячеслава Невинного повторил судьбу отца

Отказался жениться и увёл жену у друга: как сын Вячеслава Невинного повторил судьбу отца

Вячеслав Невинный-младший до сих пор смеётся: мол, всю школу был «Гуляевым», а потом взял и стал «Невинным».

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