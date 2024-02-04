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Газета.ру

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Песков: целые секторы экономики Германии начали терять свою привлекательность

Песков: целые секторы экономики Германии начали терять свою привлекательность

Целые секторы немецкой экономики сейчас теряют свою привлекательность и конкурентоспособность. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, фрагмент из интервью которого опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

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