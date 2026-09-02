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Великолепный век Серия 84. Свадьба в тени

Великолепный век Серия 84. Свадьба в тени

В Топкапы прибывает крымский хан с предложением о браке между его дочерью и Мехмедом. Хюррем, видя в этом политическую выгоду, соглашается, но Мехмед, всё ещё помнящий боль от предательства Изабеллы, сопротивляется.

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