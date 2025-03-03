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Аргументы и Факты

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Глава Пентагона ответил на обвинения Клинтон фотографией с Лавровым

Глава Пентагона ответил на обвинения Клинтон фотографией с Лавровым

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет обратил внимание экс-главы Госдепартамента Хиллари Клинтон на её ошибку, которая привела к напряжённости в отношениях между Россией и США, пишет американский колумнист PJ Media Мэтт Моргулис.

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