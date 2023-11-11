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Туман в голове: 10 продуктов, которые могут нарушить работу мозга

Туман в голове: 10 продуктов, которые могут нарушить работу мозга

Туман в голове: 10 продуктов, которые могут нарушить работу мозга Ирэн ОрлонскаяПознавательное ощущение пелены в мозгу, затруднения с организацией памяти и трудности с сосредоточением внимания — причины такого состояния могут быть разнообразными: стресс, утомление.

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