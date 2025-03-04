Путин одобрил выкуп у Thornstreet двух ГОК в Хакасии и Забайкалье...

Президент РФ Владимир Путин 3 марта подписал распоряжение, разрешающее АО «Управляющая компания «Союзметаллресурс» выкупить 100% долей компании Thornstreet в Сорском и Жирекенскм горно-обогатительных комбинатах (ГОК), расположенных соответственно в Хакасии и Забайкальском крае.
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