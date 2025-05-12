Спектакль, как в Белом доме: почему Зеленский поедет в Стамбул даже без 30-дневного перемирия

Будни мужчин. Все что нам интересно

Администрация в Белом доме все активнее ломает повестку европейским глобалистам, а сам Дональд Трамп ищет предлог свалить вину за провал мирного процесса на очутившегося в роли политического смертника Владимира Зеленского.