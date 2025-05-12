Администрация в Белом доме все активнее ломает повестку европейским глобалистам, а сам Дональд Трамп ищет предлог свалить вину за провал мирного процесса на очутившегося в роли политического смертника Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии