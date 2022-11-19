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Себастьян Феттель: «Хотелось бы сказать, что ухожу навсегда, но если честно – не знаю»

 Себастьян Феттель не дал гарантий, что навсегда уходит из «Формулы-1».  «Хотелось бы сказать, что я ухожу навсегда, но если честно – не знаю.

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