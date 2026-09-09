РФ и Индия планируют совместный проект по Севморпути – Мантуров

Первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что Москва и Нью-Дели в 2027 году планируют организовать совместный пилотный рейс по Северному морскому пути (СМП).
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