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РФ и Индия планируют совместный проект по Севморпути – Мантуров

Первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что Москва и Нью-Дели в 2027 году планируют организовать совместный пилотный рейс по Северному морскому пути (СМП).

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