В Совбезе РФ заявили о росте цены управленческой ошибки из-за ситуации в США

В нынешней политической ситуации в США, когда когнитивные способности президента Джо Байдена ставятся под вопрос, растет риск управленческой ошибки, которая может привести мир к глобальной катастрофе, заявил «Известиям» заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.
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