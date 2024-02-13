В Совбезе РФ заявили о росте цены управленческой ошибки из-за ситуации в США

В нынешней политической ситуации в США, когда когнитивные способности президента Джо Байдена ставятся под вопрос, растет риск управленческой ошибки, которая может привести мир к глобальной катастрофе, заявил «Известиям» заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.