В галерее «Ходынка» появился музей ретро-фототехники

В галерее «Ходынка» работает музей фототехники «Ретро-объектив». Гости могут увидеть большую коллекцию плёночной фототехники XX века из частных собраний, которая отражает историю развития фотографических технологий — от первых шкальных фотоаппаратов до сложных автофокусных систем.