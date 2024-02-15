В Мексике могут запретить разработку полезных ископаемых открытым способом Соответствующий проект поправок в Конституцию был предложен в парламенте президентом страны Андресом Обрадором.
Пронедра
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В Мексике могут запретить разработку полезных ископаемых открытым способом Соответствующий проект поправок в Конституцию был предложен в парламенте президентом страны Андресом Обрадором.
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