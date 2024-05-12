Патрушев: заморозки не помешают РФ получить урожаи, нужные для продбезопасности

Кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам заявил, что в 2024 году Россия, даже несмотря на сложные погодные условия и заморозки, сможет получить урожаи, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности.
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