Патрушев: заморозки не помешают РФ получить урожаи, нужные для продбезопасности

Кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам заявил, что в 2024 году Россия, даже несмотря на сложные погодные условия и заморозки, сможет получить урожаи, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности.