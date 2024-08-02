В Тульской области комбайнера убило током от наэлектризованного комбайна

ЧП произошло в Плавске Тульской области. Комбайнера на поле убило током. Во время зерноуборочных работ на поле в поселке Новоселки местный житель дотронулся до комбайна, который соприкасался с высоковольтной линией электропередачи.
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