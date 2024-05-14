Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Захарова ответила Сунаку на слова о «ядерной эскалации» из-за России

Захарова ответила Сунаку на слова о «ядерной эскалации» из-за России

Слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака являются «отчаянной ложью», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его заявление о поведении Владимира Путина, которое привело к опасной ядерной эскалации впервые с времен Карибского кризиса 1962 года.

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