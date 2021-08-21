Закон и Порядок

135 818 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • happyol1
    Ну конечно, перед выборами они всех победят, а потом и авторов подобных статеек. Не думайте, автор, что Вы им очень н...Металлурги побежд...
  • Николай Титов
    Не могу представить, как эти - с трудом умеющие читать и писать люди, будут со всей этой техникой управляться?! ...От бронированных ...
  • Александр Иноземцев
    "...Газ на Европейских площадках котируется выше 500-ти сот баксов за 1000 кубиков а мы Европе за 200 продаем , это д...Игра ва-банк. Евр...

Биологической угроза и это не коронавирус

Биологической угроза и это не коронавирус

Борщевик – несколько десятилетий назад это слово было мало кому знакомо. Что могло угрожать ребёнку в средней полосе СССР/России, когда он просто бегал по полю или по берегу реки? Самыми страшными растениями в этом плане были крапива и татарник колючий, но фактически какой-то угрозы жизни и здоровью они не представляли Крапива и татарник колючий – самые страшные растения времён нашего детства Нельзя сказать, что борщевика не было в эпоху позднего СССР, но большая часть населения чаще всего с ним не сталкивалась.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх