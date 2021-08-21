Биологической угроза и это не коронавирус

Борщевик – несколько десятилетий назад это слово было мало кому знакомо. Что могло угрожать ребёнку в средней полосе СССР/России, когда он просто бегал по полю или по берегу реки? Самыми страшными растениями в этом плане были крапива и татарник колючий, но фактически какой-то угрозы жизни и здоровью они не представляли Крапива и татарник колючий – самые страшные растения времён нашего детства Нельзя сказать, что борщевика не было в эпоху позднего СССР, но большая часть населения чаще всего с ним не сталкивалась.