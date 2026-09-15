Ужесточение миграционной политики в России начинает приносить плоды

Александр ШУСТОВ 9 сентября Владимир Путин провел встречу с первым заместителем министра внутренних дел РФ Андреем Кикотем, который возглавляет недавно созданную в составе ведомства миграционную службу.
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