В Симферополе перекроют участок улицы Луговая

Фото: Михаил ГладчукНа центральных улицах города проводится обрезка деревьев. В администрации Симферополя предупредили Жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам.
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