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Аргументы и Факты

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IT-специалист Ситнов рассказал, как найти скрытую видеокамеру в квартире

IT-специалист Ситнов рассказал, как найти скрытую видеокамеру в квартире

Обнаружить скрытую камеру в квартире можно, используя обычный смартфон, сказал в интервью «360» IT-специалист Кирилл Ситнов.

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