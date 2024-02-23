Литература: Родила мужу-гению 13 детей, переписывала книги и жила в страхе: Чего боялась всю жизнь Софья Толстая

Льву Толстому было 34, когда он заключил брак с 18-летней Софьей Берс. Молодая девушка стала для писателя не только заботливой женой, но еще и главной помощницей: она редактировала, переводила и переписывала его произведения, боролась за право их публикаций.
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