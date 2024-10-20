МИД Молдавии заявил об очередях избирателей на нескольких участках за границей

Фиксируется повышенная явка на президентских выборах и референдуме о евроинтеграции Молдавии на нескольких участках в Австрии, Бельгии, Франции, Италии, Испании, Румынии, Греции, России и Турции, сообщает молдавский МИД.
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