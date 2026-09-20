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Орловские новости

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В Орловской области изъяли 36,6 кг наркотиков в 2026 году

В Орловской области изъяли 36,6 кг наркотиков в 2026 году

В Орловской области из незаконного оборота изъяли 36,6 кг наркотиков, к ответственности привлекли 112 человек, пресекли 385 административных правонарушений, назначили штрафы на 1,4 млн рублей.

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