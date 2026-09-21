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«Разве это дружелюбно?». Медведев назвал русофобской партию Марин Ле Пен

«Разве это дружелюбно?». Медведев назвал русофобской партию Марин Ле Пен

Французская партия «Национальное объединение» и ее лидер Марин Ле Пен являются очередной группой русофобов, заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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