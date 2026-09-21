Французская партия «Национальное объединение» и ее лидер Марин Ле Пен являются очередной группой русофобов, заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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Эта дамочка ничем не лучше Макрона.