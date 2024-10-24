Харрис: США не будут применять военную силу для свержения Мадуро

Соединенные Штаты не планируют применять военную силу для смены власти в Венесуэле. Об этом в интервью испаноязычному американскому телеканалу Telemundo заявила вице-президент США, кандидат на пост президента Камала Харрис.
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