23 сентября в Калуге отключат электричество на нескольких улицах

Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба23 сентября Калугу ждут новые отключения электричества - так с 9:00 до 17:00 без света будут переулки Тульский верхний и Тульский нижний, а также дома №№ 14-20 и 27-37 по улице Никитина.
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