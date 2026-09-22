23 сентября в Калуге отключат электричество на нескольких улицах

Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба23 сентября Калугу ждут новые отключения электричества - так с 9:00 до 17:00 без света будут переулки Тульский верхний и Тульский нижний, а также дома №№ 14-20 и 27-37 по улице Никитина.