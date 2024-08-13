Миннесота — Сиэтл Саундерс: прогноз на матч 25 августа 2024 года Миннесота — Сиэтл Саундерс: прогноз на матч 25 августа 2024 года Миннесота — Сиэтл Саундерс: прогноз на матч 25 августа 2024 года Миннесота — Сиэтл Саундерс: прогноз на матч 25 августа 2024 года Миннесота — Сиэтл Саундерс: прогноз на матч 25 августа 2024 года.