Солдаты израильской армии сожгли Коран и другие книги в палестинской библиотеке

Саудовский телеканал Al-Arabiya сообщил, что израильская военная полиция проводит расследование после распространения в социальных сетях видео, демонстрировавшего процесс сожжения израильскими военнослужащими Корана и других книг в библиотеке сектора Газы.
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