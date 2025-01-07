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Новые выбросы нефтепродуктов на побережье Крыма не обнаружены

Новые выбросы нефтепродуктов на побережье Крыма не обнаружены

Новые выбросы нефтепродуктов на побережье Крыма не обнаружены«Продолжен мониторинг прибрежных территорий на предмет выявления новых пятен мазута, организована работа 73 мониторинговых групп в количестве 148 человек 59 единиц техники», — сообщили в ГУ МЧС России по региону.

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