Новые выбросы нефтепродуктов на побережье Крыма не обнаружены«Продолжен мониторинг прибрежных территорий на предмет выявления новых пятен мазута, организована работа 73 мониторинговых групп в количестве 148 человек 59 единиц техники», — сообщили в ГУ МЧС России по региону.