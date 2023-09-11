К 38-ми годам я была уверена, что знаю о женской физиологии все. Но как же я ошибалась! Прямо с утра в ленту подвезли альтернативной анатомии, эндокринологии и валеологии.
Где у женщины кнопка?
Комментарии
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Андрей Stan
Может быть не туда совал?!... ))) И не добавлял вращательные движения пальцем... )))
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13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Не заводится????..Видать батарейка села...
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13 час.
Николай Галыгин
Все шиворот на выворот. Когда яичники опустошаются -естественно снижается и гормональный фон начинает превалировать мужской гормон и наростают прнизнаки оволосения и понижения голоса. О мужетерапии вообще загнула,отсутствие секса приводит к тяжким последствиям особенно длля женщин,прежде всего в области таза,серьёзно влияет на психику-депрессия,психоз,вплоть до помутнения рассудка. Секс же сглаживает многие конфликтные ситуации и мобилизует обе стороны на так скажем трудовые подвиги
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9 час.
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