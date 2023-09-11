Где у женщины кнопка?

Может быть не туда совал?!... ))) И не добавлял вращательные движения пальцем... )))

Николай Галыгин

Все шиворот на выворот. Когда яичники опустошаются -естественно снижается и гормональный фон начинает превалировать мужской гормон и наростают прнизнаки оволосения и понижения голоса. О мужетерапии вообще загнула,отсутствие секса приводит к тяжким последствиям особенно длля женщин,прежде всего в области таза,серьёзно влияет на психику-депрессия,психоз,вплоть до помутнения рассудка. Секс же сглаживает многие конфликтные ситуации и мобилизует обе стороны на так скажем трудовые подвиги