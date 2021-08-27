Об изгнании Натальи Поклонской

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаОб изгнании Натальи ПоклонскойЗакономерно. «Русская весна», как и любая революция, начинает пожирать своих детей, даже самых няшных.Вернуться к статье5328НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий DedВо проснулся . Давненько не было видно бредовых статей от анальгина .Svetlana Paylпочему бредовых..Владимир EвтушенкоТы, глиста, ещё живая? А зря.Svetlana Paylсупер!! Только почему, непременно, сразу, встретить старость. У человека, у которого за плечами Крымский полуостров..со своим дельфинарием. Превращение этих островов в современное место отдыха..как раз, для ее энергетики. Основные же "сокровища" островов находятся под водой – океан в районе архипелага насыщен жизнью, поэтому для водных видов спорта и аквалангистов, это одно из лучших мест в мире.Ольга КожемякинаПодальше от реального мира - "потусторонняя" барышня это вполне заслужила!Михаил ВоскресенскийНе завидуй!Владимир EвтушенкоКому завидовать-то? Этой дуре монархистской, которая на цырлах ходила перед лакейкой Ротшильдов - Машкой Гогенцоллерн, самозванкой на российский престол?Ольга КожемякинаБыло бы чему!...ЕБЕлена Бресловаединственный порядочный чел в ЕР!Игорь ВОСТОКОВОдна Поклонская не встала в думе,чтобы приветствовать наших врагов из СШААндрей ПавловВот именно! Остальные - лакеи.VOVladimir OrekhovЕсть впечатление, что Наташа слишком правильна. Слишком смела. Слишком дотошна. Слишком прямолинейна. Слишком бескомпромиссна. С такими трудно и опасно, наверное. Она и в Африке может себя показать. Наташа, вперёд!ВЛВиталий ЛитвиновОна просто не совсем адекватная барышня, только и всего. не блещет ни умом ни знанием.ВальдемарА правильные в этом гадюшнике не приживаются, уж слишком она заметная среди всех этих окрашенных в один цвет. Вот и попросили по доброму уйти, а то сожрут и не поперхнутся.Эдуард Николаевнутро её как было так осталось укропскимВальдемарВам то это откуда известно? Вместе живете?Эдуард Николаевочевидно, для Вас не вероятноВладимир EвтушенкоА вам икона с ничтожеством Романовым на Бессмертном полку ничего не сказала об этой поганке? А что потом эта - икона доска из тополя, вдруг в руках Натальи замироточила, тоже ни о чём не говорит?вера курьянова (гончарова)Вот так продолжают едрос-овцы избавляться о неугодных, кто поет не в их дудку. она не молчит где другие молчат. не подстраивается ни под кого, а этом стаде надо выть по волчьи.Boris MaxЦыплят по осени считают.... а у Поклонской только весна закончилась....ВСВладимир Иванович СергеевБаба - дура набитая, пусть спасибо и за это скажет. Она ведь, как специалист, вообще никакая, ни юрист, ни депутат, ни политик. Так себе, одно недоразумение. Да ещё выбрыконы всякие с крестными ходами, защитой императора и прочими экстравантными выходками типа поездки в уральский монастырь к своему духовнику, выхода замуж на два дня и развода за полдня. Не работник, а горе одно. Так что послом хорошего курортного местечка - это Путин ей такую сказку за всю её никчёмную предыдущую деятельность устроил, что она ему по гроб жизни должна быть благодарна за это.Леонид БуравлевЯ бы не отказался от такой "ссылки" с приличным денежным содержанием!)))Вот там и пусть взывает к императору Николаю и и.д. и .т.п.!)))Эдуард Николаевчем она хорошо или умнее , для меня не понятно, ясно одно её мнение мало интересно властямВальдемарРаз про нутро знаете, то почему про ум тут спрашиваете?Yurii Kolpakov" С ГЛАЗ ДОЛОЙ ! ИЗ СЕРДЦА ( ДУМЫ ) ВОН!" ************************************ СКОРЕЕ "В ГЛУШЬ, В САРАТОВ" ИЛИ В КАБО - ВЕРДЕ! ******************************************* РЕЗЮМЕ: ПРАВДА ВСЕГДА ГЛАЗА КОЛЕТ. ОНА ЕЩЁ ЛЕГКО ОТДЕЛАЛАСЬ. НЕКОТОРЫМ ПОВЕЗЛО ГОРАЗДО МЕНЬШЕ И ОНИ УЖЕ ДАВНО НАБЛЮДАЮТ ЗА МАРАЗМОМ ДЕГРАДАЦИИ ВСЕГО И ВСЯ С ТОНКОГО ПЛАНА. ВОТ КАК - ТО ТАК.Альбина Колесниковану что будем жить и увидим что будет дальше.Геннадий БережновЗнает всё о своих коллегах, но бороться не будет. Неустоявшийся политик, то туда то сюда, то к батюшке царю.ЕвгенийГлавное, чтобы на новой предполагаемой должности, она твёрдо следовала политической линии России.ААлександрС полуострова на остров, на простор морской волны! В новой форме, тоже черной, вся няш-няш. Узнали вы?Владимир EвтушенкоЭту дуру монархистскую давно надо было гнать отовсюду.Александр Почекунинхотят убрать из москвы за порядочностьВладимир EвтушенкоВаша недалёкость не нуждается в комментариях Порядочного в ней нет и капли.БОБорис ОсиповБудет набираться опыта...Сергей Полосов"...спокойное место, приятный климат со среднегодовой температурой около +25 °C зимой и летом, красивые виды, песчаные пляжи…", а что еще нужно няше-мяше? Хотя... Нужно наблюдающего! Такого чтобы цыкнул и поставил на место. А ну как "не встанет" в очередной раз, противу дипломатического этикета и протокола?Vlad DirkinИнтересные острова... Там длинную свинью к обеду не фаршируют?Сергей Полосов...католики. Бывшая колония Португалии. А "религиознее" Португалии, помнится, только Испания. Они там рядышком, вот и передалось). Так что вряд ли там Полинезийские обычаи и сленг в ходу.Vlad DirkinПортугальская инквизиция (порт. Inquisição portuguesa) была официально утверждена в 1536 году... https://ru.wikipedia.org/wiki/Португальская_инквизицияTango Manхорошо там, однако. экваториальная зона. океан теплый 366 дней в году, фрукты экзотические, погода зае..сь даже одежда и не нужна, музыкальные островитяне, изумительная кухня...Владимир EвтушенкоТам нищета беспросветная. Одна из самых бедных стран в мире, СПИДом болеют не меньше трети жителей.Михаил_Не вписалась в коллектив :) .МихаилУбрать из ГосДумы профессионального юриста и посадить туда Серёжу Зверева и ещё с десяток таких же клоунов - это государственный подход ?!ВЛВиталий ЛитвиновТаких юристов на рупь пучок, бери не хочу.Вадим PoА можно что б и меня так революция схавала и тоже отправили б послом еа какой нибуд остров в индийском океанеАСАлександр СараевскийНаташа! ВЫ настоящий боец за права простого человека.Спасибо за Принципиальность в голосовании за "ВАРВАРСКИЙ Закон об УВЕЛИЧЕНИИ пенсионного Возраста.Желаю удачи на новом Поприще!ВЛВиталий ЛитвиновУхохотаться можно с этой борцунихи за права человека. Это пустое место в Думе, пена на волне присоединения Крыма. Но пена схлопнулась, превратилась в плёнку, и волна выбросила её на песок. Правда песок пляжей Зелёного Мыса.Олег АстаховТрудно назвать такое назначение изгнанием. Впрочем, скорее всего, это очередной фейк.ВладимирПро Крым она наверняка слишком много знает про сегодняшнее руководство. Это неинтересно никому ни на острове ни на материке. Вполне закономерно. А на этих островах зеленого носа и под присмотром и управлять проще. Кто-то там должен послом быть. Почему не она?ВЛВиталий ЛитвиновДа ничего эта дурочка не знает. такого чтобы навредить кому нибудь. выкиньте вашу конспирологию в мусорное ведро. Тоже мне Штирлиц в юбке.ВладимирЗачем запихивать так далеко? Она наверняка имела допуск к оперативным материалам.Любовь ИвановаСлава Богу, что жива.САША ЛЕПАЕВда бандиты свое дело знают. не удобных или переводят или устраняют.это же бандиты девяностых и им люди которые за народ не нужны. готовятся к выборам не честным путем. это уже в Туле раскрыли мертвые души а сколько их по стране. за счет мертвых душ они и могут выиграть. потому что губернаторы ихние и кто им помешает ведь правосудие так же продалась давно. не угодных они почти всех заблокировали. и это считается честными выборами. да они с власти не собираются уходить правдами и неправдами. к чему это может привести неизвестно. но за Е.Р.голосов процентов 30. и как они думают победить только махинациями.как и всегда.Майер АрмановПо закону она может вернуться на прежнюю должность прокурора Крыма, т.к. с этой должности уходила в ГД РФ. Но к сожалению законы у нас не всегда соблюдаются. Для пользы дела ее бы послом в Украине назначить, но видать не заслужила, политика прежде всего.Alex НемоВнимательно посмотрите на карту. Острова то имеют очень интересное стратегическое положение для ВМФ. Так что кто его знает...Комментировать
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