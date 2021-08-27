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Об изгнании Натальи Поклонской

Об изгнании Натальи Поклонской

Закономерно. «Русская весна», как и любая революция, начинает пожирать своих детей, даже самых няшных.

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Юрий Ded
Во проснулся . Давненько не было видно бредовых статей от анальгина .
Svetlana Payl
почему бредовых..
Владимир Eвтушенко
Ты, глиста, ещё живая? А зря.
Svetlana Payl
супер!! Только почему, непременно, сразу, встретить старость. У человека, у которого за плечами Крымский полуостров..со своим дельфинарием. Превращение этих островов в современное место отдыха..как раз, для ее энергетики. Основные же "сокровища" островов находятся под водой – океан в районе архипелага насыщен жизнью, поэтому для водных видов спорта и аквалангистов, это одно из лучших мест в мире.
Ольга Кожемякина
Подальше от реального мира - "потусторонняя" барышня это вполне заслужила!
Михаил Воскресенский
Не завидуй!
Владимир Eвтушенко
Кому завидовать-то? Этой дуре монархистской, которая на цырлах ходила перед лакейкой Ротшильдов - Машкой Гогенцоллерн, самозванкой на российский престол?
Ольга Кожемякина
Было бы чему!...
Елена Бреслова
единственный порядочный чел в ЕР!
Игорь ВОСТОКОВ
Одна Поклонская не встала в думе,чтобы приветствовать наших врагов из США
Андрей Павлов
Вот именно! Остальные - лакеи.
Vladimir Orekhov
Есть впечатление, что Наташа слишком правильна. Слишком смела. Слишком дотошна. Слишком прямолинейна. Слишком бескомпромиссна. С такими трудно и опасно, наверное. Она и в Африке может себя показать. Наташа, вперёд!
Виталий Литвинов
Она просто не совсем адекватная барышня, только и всего. не блещет ни умом ни знанием.
Вальдемар
А правильные в этом гадюшнике не приживаются, уж слишком она заметная среди всех этих окрашенных в один цвет. Вот и попросили по доброму уйти, а то сожрут и не поперхнутся.
Эдуард Николаев
нутро её как было так осталось укропским
Вальдемар
Вам то это откуда известно? Вместе живете?
Эдуард Николаев
очевидно, для Вас не вероятно
Владимир Eвтушенко
А вам икона с ничтожеством Романовым на Бессмертном полку ничего не сказала об этой поганке? А что потом эта - икона доска из тополя, вдруг в руках Натальи замироточила, тоже ни о чём не говорит?
вера курьянова (гончарова)
Вот так продолжают едрос-овцы избавляться о неугодных, кто поет не в их дудку. она не молчит где другие молчат. не подстраивается ни под кого, а этом стаде надо выть по волчьи.
Boris Max
Цыплят по осени считают.... а у Поклонской только весна закончилась....
Владимир Иванович Сергеев
Баба - дура набитая, пусть спасибо и за это скажет. Она ведь, как специалист, вообще никакая, ни юрист, ни депутат, ни политик. Так себе, одно недоразумение. Да ещё выбрыконы всякие с крестными ходами, защитой императора и прочими экстравантными выходками типа поездки в уральский монастырь к своему духовнику, выхода замуж на два дня и развода за полдня. Не работник, а горе одно. Так что послом хорошего курортного местечка - это Путин ей такую сказку за всю её никчёмную предыдущую деятельность устроил, что она ему по гроб жизни должна быть благодарна за это.
Леонид Буравлев
Я бы не отказался от такой "ссылки" с приличным денежным содержанием!)))Вот там и пусть взывает к императору Николаю и и.д. и .т.п.!)))
Эдуард Николаев
чем она хорошо или умнее , для меня не понятно, ясно одно её мнение мало интересно властям
Вальдемар
Раз про нутро знаете, то почему про ум тут спрашиваете?
Yurii Kolpakov
" С ГЛАЗ ДОЛОЙ ! ИЗ СЕРДЦА ( ДУМЫ ) ВОН!" ************************************ СКОРЕЕ "В ГЛУШЬ, В САРАТОВ" ИЛИ В КАБО - ВЕРДЕ! ******************************************* РЕЗЮМЕ: ПРАВДА ВСЕГДА ГЛАЗА КОЛЕТ. ОНА ЕЩЁ ЛЕГКО ОТДЕЛАЛАСЬ. НЕКОТОРЫМ ПОВЕЗЛО ГОРАЗДО МЕНЬШЕ И ОНИ УЖЕ ДАВНО НАБЛЮДАЮТ ЗА МАРАЗМОМ ДЕГРАДАЦИИ ВСЕГО И ВСЯ С ТОНКОГО ПЛАНА. ВОТ КАК - ТО ТАК.
Альбина Колесникова
ну что будем жить и увидим что будет дальше.
Геннадий Бережнов
Знает всё о своих коллегах, но бороться не будет. Неустоявшийся политик, то туда то сюда, то к батюшке царю.
Евгений
Главное, чтобы на новой предполагаемой должности, она твёрдо следовала политической линии России.
Александр
С полуострова на остров, на простор морской волны! В новой форме, тоже черной, вся няш-няш. Узнали вы?
Владимир Eвтушенко
Эту дуру монархистскую давно надо было гнать отовсюду.
Александр Почекунин
хотят убрать из москвы за порядочность
Владимир Eвтушенко
Ваша недалёкость не нуждается в комментариях Порядочного в ней нет и капли.
Борис Осипов
Будет набираться опыта...
Сергей Полосов
"...спокойное место, приятный климат со среднегодовой температурой около +25 °C зимой и летом, красивые виды, песчаные пляжи…", а что еще нужно няше-мяше? Хотя... Нужно наблюдающего! Такого чтобы цыкнул и поставил на место. А ну как "не встанет" в очередной раз, противу дипломатического этикета и протокола?
Vlad Dirkin
Интересные острова... Там длинную свинью к обеду не фаршируют?
Сергей Полосов
...католики. Бывшая колония Португалии. А "религиознее" Португалии, помнится, только Испания. Они там рядышком, вот и передалось). Так что вряд ли там Полинезийские обычаи и сленг в ходу.
Vlad Dirkin
Португальская инквизиция (порт. Inquisição portuguesa) была официально утверждена в 1536 году... https://ru.wikipedia.org/wiki/Португальская_инквизиция
Tango Man
хорошо там, однако. экваториальная зона. океан теплый 366 дней в году, фрукты экзотические, погода зае..сь даже одежда и не нужна, музыкальные островитяне, изумительная кухня...
Владимир Eвтушенко
Там нищета беспросветная. Одна из самых бедных стран в мире, СПИДом болеют не меньше трети жителей.
Михаил_
Не вписалась в коллектив :) .
Михаил
Убрать из ГосДумы профессионального юриста и посадить туда Серёжу Зверева и ещё с десяток таких же клоунов - это государственный подход ?!
Виталий Литвинов
Таких юристов на рупь пучок, бери не хочу.
Вадим Po
А можно что б и меня так революция схавала и тоже отправили б послом еа какой нибуд остров в индийском океане
Александр Сараевский
Наташа! ВЫ настоящий боец за права простого человека.Спасибо за Принципиальность в голосовании за "ВАРВАРСКИЙ Закон об УВЕЛИЧЕНИИ пенсионного Возраста.Желаю удачи на новом Поприще!
Виталий Литвинов
Ухохотаться можно с этой борцунихи за права человека. Это пустое место в Думе, пена на волне присоединения Крыма. Но пена схлопнулась, превратилась в плёнку, и волна выбросила её на песок. Правда песок пляжей Зелёного Мыса.
Олег Астахов
Трудно назвать такое назначение изгнанием. Впрочем, скорее всего, это очередной фейк.
Владимир
Про Крым она наверняка слишком много знает про сегодняшнее руководство. Это неинтересно никому ни на острове ни на материке. Вполне закономерно. А на этих островах зеленого носа и под присмотром и управлять проще. Кто-то там должен послом быть. Почему не она?
Виталий Литвинов
Да ничего эта дурочка не знает. такого чтобы навредить кому нибудь. выкиньте вашу конспирологию в мусорное ведро. Тоже мне Штирлиц в юбке.
Владимир
Зачем запихивать так далеко? Она наверняка имела допуск к оперативным материалам.
Любовь Иванова
Слава Богу, что жива.
САША ЛЕПАЕВ
да бандиты свое дело знают. не удобных или переводят или устраняют.это же бандиты девяностых и им люди которые за народ не нужны. готовятся к выборам не честным путем. это уже в Туле раскрыли мертвые души а сколько их по стране. за счет мертвых душ они и могут выиграть. потому что губернаторы ихние и кто им помешает ведь правосудие так же продалась давно. не угодных они почти всех заблокировали. и это считается честными выборами. да они с власти не собираются уходить правдами и неправдами. к чему это может привести неизвестно. но за Е.Р.голосов процентов 30. и как они думают победить только махинациями.как и всегда.
Майер Арманов
По закону она может вернуться на прежнюю должность прокурора Крыма, т.к. с этой должности уходила в ГД РФ. Но к сожалению законы у нас не всегда соблюдаются. Для пользы дела ее бы послом в Украине назначить, но видать не заслужила, политика прежде всего.
Alex Немо
Внимательно посмотрите на карту. Острова то имеют очень интересное стратегическое положение для ВМФ. Так что кто его знает...

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