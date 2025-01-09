В Петербурге на Муринской дороге достроили амбулаторно-поликлиническое учреждение

Четырёхэтажное здание рассчитано на 260 посещений в смену В Красногвардейском районе Петербурга ввели в эксплуатацию амбулаторно-поликлиническое учреждение со станцией скорой помощи на территории предприятия «Ручьи», Муринская дорога, дом 70, корпус 1, строение 1, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по строительству.