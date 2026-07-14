История учит умных

Алексей Горшков Судя по Вашему посту "профессионалы" - торговцы и созидатели - что, по-моему, вообще не одно и то же, ибо торговцы сами не созидают, а лишь ПОЛУЧАЮТ ПРИБЫЛЬ с созданного другими... А кто же тогда воины? Им профессионализм чужд? КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОГЛАСЕН !!!

Nikolia Vovchenko Уродец этот роджер(с) Так набрехать про Пожарского и почему был временно поставлен на царствие Романов.Всегда истории рассказывают со всеми подробностями, а не" галопом по- европам..."