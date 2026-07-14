Минин и Пожарский. Торговец и воинМне категорически не нравится высказывание «История учит, что она ничему не учит».
История учит умных
Комментарии
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Алексей Горшков
Судя по Вашему посту "профессионалы" - торговцы и созидатели - что, по-моему, вообще не одно и то же, ибо торговцы сами не созидают, а лишь ПОЛУЧАЮТ ПРИБЫЛЬ с созданного другими... А кто же тогда воины? Им профессионализм чужд? КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОГЛАСЕН !!!
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1 м.
Nikolia Vovchenko
Уродец этот роджер(с) Так набрехать про Пожарского и почему был временно поставлен на царствие Романов.Всегда истории рассказывают со всеми подробностями, а не" галопом по- европам..."
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4 н.
Атом Мартин
написано же нужны И торговцы И созидатели и нигде не написано что это одно и тоже , и про воинов нигде не написано что они не профессионалы , не надо делать попыток менять смысл написанного по собственным разумениям , не советую .😎
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4 н.
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