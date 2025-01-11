У мигрантов начали брать отпечатки пальцев - эффект оказался мгновенным: Пошло раскрытие убийств

TB Tatyana Boyko Боже мой, сидят Жирафы и им доходит через годы правильные решения других стран, той же Америки! Что с вами люди, кого посадили на денежные мешки управлять населением Великой страны? Я от злости, не могу видеть их лица, плююсь!!! Как и многие! Большой обыкновенный Дурдом.

Борис Леонтьев Отпечатки и ДНК надо брать не только у мигрантов, но и у всех представителей диаспор, иностранных граждан и лиц с двойным гражданством.