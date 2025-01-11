Царьград Фото: коллаж Царьграда У мигрантов начали брать отпечатки пальцев - эффект оказался мгновенным.
У мигрантов начали брать отпечатки пальцев - эффект оказался мгновенным: Пошло раскрытие убийств
Комментарии
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TB
Tatyana Boyko
Боже мой, сидят Жирафы и им доходит через годы правильные решения других стран, той же Америки! Что с вами люди, кого посадили на денежные мешки управлять населением Великой страны? Я от злости, не могу видеть их лица, плююсь!!! Как и многие! Большой обыкновенный Дурдом.
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7 час.
Борис Леонтьев
Отпечатки и ДНК надо брать не только у мигрантов, но и у всех представителей диаспор, иностранных граждан и лиц с двойным гражданством.
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6 час.
Ч
Чужестранка
Мигранты, которые едут, чтобы заработать, не совершают преступлений. Им не до этого. Вьезжают террористы, которые не работают, они проплачены западом для дестабилизации в нашей стране. Поэтому они, как правило, бойцы ММА или вооружены ножами. Вы никогда не резали живое существо? Хотя бы курицу? Нет? Животное зарезать не всякий сможет. А тут так просто режут людей из-за ерунды...
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6 мин.
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