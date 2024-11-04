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Царьград

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ИИ-чат "Эльман" в учебниках 2025: как он изменит обучение русскому языку?

ИИ-чат "Эльман" в учебниках 2025: как он изменит обучение русскому языку?

В 2025 году учебники по русскому языку для 5-го класса обогатит ИИ-чат-бот «Эльман». Разработанный издательством, бот помогает школьникам решать задачи без готовых ответов, повышения интереса к учебе.

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