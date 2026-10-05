Сила в правде
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Сила в правде

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Разведка США ждёт массированный удар по Киеву, пока кольцо вокруг Доброполья сжимается

Разведка США ждёт массированный удар по Киеву, пока кольцо вокруг Доброполья сжимается

В ближайшие двое суток по Киеву могут выпустить до 32 баллистических ракет. Одновременно морская пехота освободила восточную часть Доброполья, в Орехове перекрыты пути снабжения, а Минобороны связало усиление ударов с атаками на российские НПЗ.

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