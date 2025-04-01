В Донецке задержали двоих лжесотрудников ФСБ за вымогательство

ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78» Сотрудники управления ФСБ России по ДНР задержали двоих жителей Донецка, которые представлялись сотрудниками органов безопасности и вымогали деньги под угрозой физического насилия.
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