ВС РФ уничтожили автоколонну ВСУ и сорвали подвоз снарядов под Авдеевкой

РИА Новости/Станислав Красильников Артрасчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" ликвидировали автоколонну военнослужащих ВСУ и украинских националистов, которая подвозила снаряды и продовольствие боевикам северо-западнее Авдеевки.
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