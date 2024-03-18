РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 170 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вад Кук
    Лучший друг после Гитлера"Известия": двое ...
  • александр муравьев
    По удо выпустят а он снова совершит насилие. Такова цена гуманизма для преступников.Рецидивист надруг...
  • Константин Самарин
    Адмиралу Черноморского Флота, за успешно проведенные УЧЕБНЫЕ СТРЕЛЬБЫ, пожаловали звание "Героя России" с царского пл...Спасшему людей из...

ВС РФ уничтожили автоколонну ВСУ и сорвали подвоз снарядов под Авдеевкой

ВС РФ уничтожили автоколонну ВСУ и сорвали подвоз снарядов под Авдеевкой

РИА Новости/Станислав Красильников Артрасчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" ликвидировали автоколонну военнослужащих ВСУ и украинских националистов, которая подвозила снаряды и продовольствие боевикам северо-западнее Авдеевки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх