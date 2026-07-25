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МОСИНФОРМ

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Велогонка «Вечернее Садовое кольцо» пройдет в столице 1 августа

Велогонка «Вечернее Садовое кольцо» пройдет в столице 1 августа

В столице 1 августа состоится велогонка «Вечернее Садовое кольцо». Участники соревнований и любители активного отдыха смогут проехать по знаменитому кольцевому маршруту в самом центре Москвы в вечерние часы.

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