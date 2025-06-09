Не взлетят! ФСБ остановила контрабанду запчастей для вертолетов из России на Украину

Контрабандный вывоз хотели провернуть шесть человек – граждане РФ, Украины и Ближнего Востока. Стоимость запчастей – около 400 миллионов рублей, как сообщают эксперты, при использовании этого груза можно было восстановить четыре вертолета.
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