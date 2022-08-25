Депутат Госдумы предложила запретить рекламу фастфуда на детских телеканалах

Письмо министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву с предложением запретить рекламу на телеканалах и в интернете фастфуда и прочих вредных продуктов для детей до 16 лет направила депутат Госдумы Яна Лантратова, о чем стало известно 24 августа.