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Мировое обозрение

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Песков заявил о готовности России к переговорам по Украине

Песков заявил о готовности России к переговорам по Украине

Главное в тезисах: Открытость без предварительных условий: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Москва сохраняет готовность к переговорному процессу по Украине.

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