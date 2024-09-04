Председатель комитета Госдумы РФ Анатолий Аксаков рассказал о препятствии для создания криптобирж в России

Председатель комитета Госдумы РФ Анатолий Аксаков отметил, что в России отсутствует правовой механизм для работы криптовалютных бирж, и подчеркнул, что Банк России и Министерство финансов пока не пришли к единому мнению по поводу его создания.
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