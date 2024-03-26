Роберт Кеннеди выбрал Николь Шанахан кандидатом в вице-президенты

26 марта Роберт Кеннеди-младший, племенник бывшего президента США Джона Кеннеди (20 января 1961 — 22 ноября 1963), объявил о своем кандидате на должность вице-президента для предстоящих выборов 5 ноября 2024 года.
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