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Роберт Кеннеди выбрал Николь Шанахан кандидатом в вице-президенты

Роберт Кеннеди выбрал Николь Шанахан кандидатом в вице-президенты

26 марта Роберт Кеннеди-младший, племенник бывшего президента США Джона Кеннеди (20 января 1961 — 22 ноября 1963), объявил о своем кандидате на должность вице-президента для предстоящих выборов 5 ноября 2024 года.

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