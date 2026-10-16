«Защиты больше нет»: у Украины осталось всего десять ракет для комплексов Patriot – WP У Украины остались последние ракеты Patriot, в результате чего страна оказалась беззащитной перед продолжающимися атаками России.
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