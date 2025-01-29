Тактическая поддержка: в армии созданы части для ремонта дронов

В российской армии созданы технико-эксплуатационные части для обслуживания БПЛА. Личный состав этих подразделений отвечает за оперативное восстановление, доработку серийных образцов и даже самостоятельное изготовление беспилотников для решения специфических боевых задач.
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