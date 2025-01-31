Стало известно о связи взорвавшегося в Испании завода с Украиной

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Немецкая компания Rheinmetall, которой принадлежит завод в испанском городе Мурсия, на котором накануне произошел взрыв, является одним из крупнейших поставщиков иностранного вооружения в рамках военной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ).