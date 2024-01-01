Самые сумасшедшие дальнобойные тягачи России «лихих 90-х»

Специфика 1990-х сказалась на сфере российских грузоперевозок весьма существенным образом: нарождались коммерческие отношения, объемы товаров росли, а комфортабельных грузовых иномарок в страну еще не завезли.
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