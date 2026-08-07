Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Дамаск пообещал США сократить импорт нефти из России

Дамаск пообещал США сократить импорт нефти из России

Фото: tasnimnews.ir Американские чиновники сообщили своим коллегам в Дамаске, что прекращение закупок российской нефти «повысит вероятность быстрого и беспрепятственного снятия статуса Сирии как страны, спонсирующей терроризм.

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Комментарии
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Гарий Щерба
РЫЖИЙ Доня  РЕШИЛ ВСЁ  под себя  ПОДМЯТЬ  а  РЕПА  то НЕ  ТРЕСНЕТ ...??!!??
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1 м.